Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят снизить возраст вступления в политические партии до 16 лет

В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста вступления в политические партии для вовлечения молодёжи в общественно-политическую жизнь.

Источник: Комсомольская правда

В России могут на два года снизить возраст вступления в политические партии. Соответствующий законопроект планирует внести на рассмотрение Госдумы группа депутатов.

Предполагается, что изменения будут внесены в закон «О политических партиях». По действующему законодательству, граждане России могут вступать в политические партии с 18 лет. Предлагается снизить этот возраст до 16 лет.

«Предлагаемое изменение также позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сегодня активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии», — цитирует ТАСС пояснительную записку к проекту.

Авторы проекта ссылаются на то, что с 16 лет для граждан РФ допускается заключение трудового договора, а также возникает административная и уголовная ответственность.

Накануне Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет.

Тем временем Генпрокуратура предлагает расширить список преступлений, за которые будут наказывать с 14 лет.