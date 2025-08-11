В России хотят снизить возраст вступления в политические партии до 16 лет

В России могут на два года снизить возраст вступления в политические партии. Соответствующий законопроект планирует внести на рассмотрение Госдумы группа депутатов.
Предполагается, что изменения будут внесены в закон «О политических партиях». По действующему законодательству, граждане России могут вступать в политические партии с 18 лет. Предлагается снизить этот возраст до 16 лет.
«Предлагаемое изменение также позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сегодня активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии», — цитирует ТАСС пояснительную записку к проекту.
Авторы проекта ссылаются на то, что с 16 лет для граждан РФ допускается заключение трудового договора, а также возникает административная и уголовная ответственность.
Накануне Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет.
Тем временем Генпрокуратура предлагает расширить список преступлений, за которые будут наказывать с 14 лет.