Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Событие охватило несколько областей звезды, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: amic.ru

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Быстрый и комплексный выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды. Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.