Луна может засветить небо во время звездопада Персеиды

Персеиды традиционно проявляют активность с 17 июля по 31 августа, при этом пик метеорного дождя в этом году ожидается 13 августа, когда количество метеоров может достигать до 100 в час. Повышенное число «падающих звезд» можно будет увидеть и в несколько ночей до и после пика, начиная с 10 августа.