Луна может засветить небо во время звездопада Персеиды

В ночь на 13 августа любители астрономии столкнутся с затруднениями при наблюдении максимальной активности метеорного потока Персеиды из-за яркого света Луны, которая будет почти полной. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Персеиды традиционно проявляют активность с 17 июля по 31 августа, при этом пик метеорного дождя в этом году ожидается 13 августа, когда количество метеоров может достигать до 100 в час. Повышенное число «падающих звезд» можно будет увидеть и в несколько ночей до и после пика, начиная с 10 августа.
Однако, по словам специалистов планетария, условия для наблюдений будут осложнены из-за лунного сияния. Полнолуние произошло 9 августа, а 12 числа вечером Луна взойдет над горизонтом около 21:00 по московскому времени и своим ярким светом будет мешать разглядеть слабые метеоры.
Кроме того, в ночь максимума Персеид спутник Земли окажется близко к планете Сатурн, что станет интересным объектом для наблюдения. На ночном небе также будут заметны яркие планеты Венера и Юпитер.