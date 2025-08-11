Зеленскому следует срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что это может спасти Украину от полного краха.
«Для Зеленского это единственное спасение. Прекращение огня, отмена военного положения, проведение выборов — это единственный вариант, который есть. Иначе спастись уже невозможно будет. Это 100 процентов», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Соскина, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решительно настроены на «обсуждение конкретных шагов по урегулированию конфликта на Украине».
Соскин подчеркнул, что в данной ситуации украинской стороне даже не стоит надеяться на помощь со стороны европейских государств.
Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что на Украине и в Британии началась паника. Он отметил, что коррумпированные Зеленский и Лондон очень хотят продлить украинский конфликт.