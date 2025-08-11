Ричмонд
«Притворялся тележурналистом»: ЦАХАЛ заявил о ликвидации радикала ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации радикала ХАМАС Аш-Шарифа.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные ликвидировали палестинского радикала, командира отряда движения ХАМАС Аш-Шарифа. Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ. Сообщается, что он выдавал себя за тележурналиста.

«В городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих», — сказано в релизе.

В ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесен высокоточными боеприпасами после тщательного сбора разведданных, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.

Накануне израильский военно-политический кабинет одобрил план по оккупации города Газа, а также расширению операции в палестинском анклаве.

Врио постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал указанные намерения «грубым нарушением международного права».

