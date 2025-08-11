«Притворялся тележурналистом»: ЦАХАЛ заявил о ликвидации радикала ХАМАС

«В городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих», — сказано в релизе.
В ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесен высокоточными боеприпасами после тщательного сбора разведданных, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.
Накануне израильский военно-политический кабинет одобрил план по оккупации города Газа, а также расширению операции в палестинском анклаве.
Врио постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал указанные намерения «грубым нарушением международного права».