Медведев проиграл Уолтону во втором круге теннисного турнира в Цинциннати

Турнир в Цинциннати с призовым фондом $9,1 млн относится к категории ATP Masters 1000 — наиболее престижной после турниров Большого шлема. Соревнования на хардовых кортах продлятся до 18 августа, действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.