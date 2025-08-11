Ричмонд
Минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения в Турции

В результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

— На данный момент медицинскую помощь продолжаем оказывать четырем пострадавшим в результате землетрясения в Балыкесире, ощущавшегося в ряде соседних провинций, угрозы жизни пострадавших нет, — написал министр здравоохранения Мемишоглу в соцсети X.

Мэр города Сындыргы, ближайшего к эпицентру, заявил об обрушении не менее десяти зданий и о том, что под завалами могут находиться два человека. Четыре человека были спасены из-под завалов, спасатели пытаются добраться до оставшихся двоих.

В то же время министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил лишь об одном обрушившемся здании. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что магнитуда землетрясения составила 6.1. Толчки ощущались в Стамбуле и других турецких городах, передает телеканал NTV.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в социальных сетях соболезнования пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего на западе страны.

