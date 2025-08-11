Ричмонд
«Аль-Джазира»: четверо сотрудников телеканала погибли от удара Израиля

Катарский телеканал рассказал об ударе израильских военных по палатке с журналистами.

Источник: Комсомольская правда

Четыре сотрудника катарского телеканала «Аль-Джазира» погибли в результате удара израильских военных. Об этом сказано в опубликованном на странице телеканала в социальной сети Х релизе.

«Четыре сотрудника “Аль-Джазиры”, включая репортера Анаса Аш-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе», — сказано в сообщении.

При этом пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ опубликовала релиз, в котором называет катарского репортёра террористом, выдававшим себя за тележурналиста. В ЦАХАЛ утверждают, что Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в радикальном палестинском движении ХАМАС.

Накануне израильский военно-политический кабинет одобрил план по оккупации города Газа, а также расширению операции в палестинском анклаве.

Как Дональд Трамп кричал на Нетаньяху из-за политики Израиля в секторе Газа, читайте здесь на KP.RU.

