«Аль-Джазира»: четверо сотрудников телеканала погибли от удара Израиля

Четыре сотрудника катарского телеканала «Аль-Джазира» погибли в результате удара израильских военных. Об этом сказано в опубликованном на странице телеканала в социальной сети Х релизе.
«Четыре сотрудника “Аль-Джазиры”, включая репортера Анаса Аш-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе», — сказано в сообщении.
Накануне израильский военно-политический кабинет одобрил план по оккупации города Газа, а также расширению операции в палестинском анклаве.
