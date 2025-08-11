В ГД заострили внимание на проблеме ожирения в России: какие меры хотят предпринять

Процент россиян, страдающих ожирением, вырос после пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим в стране разрабатывают комплекс мер по борьбе с ним. Депутаты Госдумы посоветовали правительству РФ включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, пишет ТАСС.
Помимо прочего, в ГД порекомендовали Министерству здравоохранения установить диспансерное наблюдение за пациентами с соответствующим диагнозом. В РФ также хотят создать группу по разработке правильного меню в школьных столовых.
«Направить в правительство РФ предложение о включении ожирения в Перечень социально значимых заболеваний», — сказано в тексте документа.
В Госдуме также выступили с предложением установить ограничение на максимальную наценку на 25 основных товаров питания. Эти продукты имеют социальную значимость.