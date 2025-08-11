Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский обвинил Зеленского в том, что Киев исключили из переговоров

Зеленский и ЕС решили имитировать переговоры с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что именно Зеленский несёт личную ответственность за то, что Украину исключили из мирных переговоров.

«Время имитаций закончилось, и Зеленского, как неспособного к компромиссу, за стол переговоров никто не зовёт. Всё теперь решают без него и без Украины. И вина за это — на самопровозглашённом клоуне», — написал он в Telegram.

Дубинский отметил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с мая текущего года давал Зеленскому возможность «всё решить напрямую».

«Заранее не рекомендую Зеленскому верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины», — заявил Дубинский.

Депутат подчеркнул, что на самом деле Зеленский вместе со своими европейскими партнёрами решил имитировать переговоры с РФ, не планируя принимать никаких мер для завершения украинского конфликта.

Напомним, президент Российский Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Ранее Дубинский заявил, что Трамп выбрал Аляску, чтобы помешать Зеленскому посетить саммит.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше