Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что именно Зеленский несёт личную ответственность за то, что Украину исключили из мирных переговоров.
«Время имитаций закончилось, и Зеленского, как неспособного к компромиссу, за стол переговоров никто не зовёт. Всё теперь решают без него и без Украины. И вина за это — на самопровозглашённом клоуне», — написал он в Telegram.
Дубинский отметил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с мая текущего года давал Зеленскому возможность «всё решить напрямую».
«Заранее не рекомендую Зеленскому верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины», — заявил Дубинский.
Депутат подчеркнул, что на самом деле Зеленский вместе со своими европейскими партнёрами решил имитировать переговоры с РФ, не планируя принимать никаких мер для завершения украинского конфликта.
Напомним, президент Российский Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ранее Дубинский заявил, что Трамп выбрал Аляску, чтобы помешать Зеленскому посетить саммит.