Способность предвидеть будущее можно натренировать: Психолог рассказала, как это сделать

Интуиция сродни «предвидению будущего». Неудивительно, что многие считают интуицию чем-то не от мира сего, шестым чувством, которое позволяет в буквальном смысле «проникать сквозь время». И хотели бы в себе его развить. Это вполне можно сделать, рассказала KP.RU психолог факультета «дистанционное обучение» МГППУ Мария Куляцкая.
— Если интеллект развивается через обучение, задачи, логические игры, освоение новых областей, то интуиция — через опыт, рефлексию, наблюдательность, развитие эмоционального интеллекта и замедление мышления, — говорит она.
В качестве простого упражнения Мария Куляцкая предлагает такой универсальный тест-упражнение. Его надо исполнять всякий раз, когда вам предстоит принять более-менее важное решение.
— Спросите себя, «что я чувствую, если поступлю так-то». Прислушайтесь к себе. Обращайте внимание на телесные реакции (ком в горле, легкость), они часто точнее логики, — говорит Мария Куляцкая.
Но нам не приходится принимать решения каждый день. Однако, есть и повседневное упражнение. Мы бы назвали его «игра в Шерлока Холмса»: на улице, в транспорте надо внимательно присматриваться к незнакомым людям. Вот только на самом деле, в психологии этот тренинг носит название «угадай последствие».
Старайтесь угадать, что сделает человек в следующий момент, на основе его поведения. И постоянно оценивайте достоверность своих прогнозов, угадали вы или нет. Если угадали, полезно мысленно спрашивать себя, «как ты думаешь, откуда я это узнал». Настоящее интуитивное знание-угадывание должно прийти как бы из ниоткуда.
Эти упражнения заставляют по-новому посмотреть на опыт людей, которым будущее предвидеть — удавалось. Например, пророкам, прорицателям, крупным мыслителям. В историях их жизней мы встретим упоминания о том, что они удалялись от шума общества, уединялись, медитировали. Хотя в старые времена не было современных методик, нет особых сомнений, что древние практики основаны на научном принципе.
В основе интуиции лежит «быстрое мышление», часто как бы не связанное с сознанием, объясняет Мария Куляцкая:
— Мозг обрабатывает огромное количество информации на бессознательном уровне, считывает многочисленные сигналы, сканирует «угрозы» вне нашего сознания. Это может проявляться не только на уровне понимания «что-то не так», но и в эмоциях, и в теле, в виде какого-то дискомфорта, напряжения, — резюмирует она.
