Способность предвидеть будущее можно натренировать: Психолог рассказала, как это сделать

Но нам не приходится принимать решения каждый день. Однако, есть и повседневное упражнение. Мы бы назвали его «игра в Шерлока Холмса»: на улице, в транспорте надо внимательно присматриваться к незнакомым людям. Вот только на самом деле, в психологии этот тренинг носит название «угадай последствие».