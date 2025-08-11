Ричмонд
Нижегородцы могут задать вопросы по теме празднования Дня города

Нижегородцы могут задать вопросы по теме празднования Дня города, сообщает управление информационной политики городской администрации.

Источник: Время

Нижегородский депкульт проведет 11 августа «горячую линию». С 10:00 до 11:00 будут приниматься звонки по телефону 435−69−54.

Напомним, в этом году Нижний Новгород отмечает 804-летие 16 августа. Мэр Юрий Шалабаев рассказал о концепции празднования Дня города. По его словам, главная тематика предстоящего события — герои и память о подвигах прошлого и настоящего.

«Героизм — это не только свершения и отвага на поле боя, но и повседневные поступки людей, благодаря которым живёт и развивается Нижний Новгород: врачей, учителей, волонтеров, спасателей, строителей, родителей, воспитывающих детей, молодежи. Всех, кто своим ежедневным трудом и созидательными поступками формирует облик современного Нижнего Новгорода. Поэтому концепцией этого Дня города стала тема “Герои среди нас” — это отражение 804 лет героической истории нашего города и наших земляков — каждого из нас, кто делает своё дело с честью, заботой о других и любовью к Нижнему», — рассказал Юрий Шалабаев.