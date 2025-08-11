Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 августа 2025

Погода в Иркутске 11 августа 2025 будет облачной. Временами возможны осадки в виде кратковременного дождя. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +22 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, но порывы могут достигнуть и до 14 м/с.
— По области также пройдут дожди, в Калачинско-Ленском районе осадки усилятся. Если начнется гроза, порывы ветра могут усилиться до 15−20 м/с. А так ветер будет западный, северо-западный 5−10 м/с, — уточнили синоптики.
Днем воздух в Приангарье прогреется до +17…+22, при облачной погоде похолодает до +10…+15 градусов. В северо-восточных районах будет жарче всего +25…+30. Вот, что обещает погода в Иркутске и регионе 11 августа 2025.