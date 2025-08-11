Грета Тунберг заявила, что десятки судов попытаются прорвать блокаду Газы

Напомним, первая такая попытка была предпринята 1 июня. 12 активистов, в том числе и Грета Тунберг, вышли на парусной яхте Madleen из сицилийского порта Катания с целью доставить в Газу гуманитарную помощь. Их акция получила название «Флотилия свободы».