Грета Тунберг заявила, что десятки судов попытаются прорвать блокаду Газы

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг анонсировала очередную попытку прорвать израильскую блокаду сектора Газа. По словам Тунберг, в новой акции будут задействованы несколько десятков судов.
«31 августа мы начнём самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании», — такой пост она разместила в социальных сетях.
Напомним, первая такая попытка была предпринята 1 июня. 12 активистов, в том числе и Грета Тунберг, вышли на парусной яхте Madleen из сицилийского порта Катания с целью доставить в Газу гуманитарную помощь. Их акция получила название «Флотилия свободы».
При этом глава МО Израиля Кац приказал не допустить судно с Тунберг к Газе любой ценой.
