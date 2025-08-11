Стало известно место захоронения тела режиссера Юрия Бутусова: где состоится прощание

Известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов скончался на 64-ом году жизни. Он умер в Болгарии, где отдыхал с семьей. Режиссер, как сообщалось, утонул, не справившись со встречным течением. Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Москве, а похороны состоятся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала вдова режиссера Мария Бутусова в диалоге с ТАСС.
Она уведомила, что тело умершего будет кремировано. Процедуру проведут в Болгарии. Позже прах транспортируют в Петербург, уточнила Мария Бутусова.
«Похороны пройдут в Питере, прощание — в Москве», — оповестила вдова режиссера.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал «глобальной ошибкой» Юрия Бутусова решение покинуть Россию. Он ушел из жизни в результате несчастного случая, находясь за пределами страны.
Стоит отметить, что режиссер служил в Государственном академическом театре Вахтангова. Кроме того, он сотрудничал с Александринским театром и другими организациями. Годами ранее Юрий Бутусов являлся главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.
Об утрате высказалась также журналист и критик Сусанна Альперина. Она сообщила, что режиссер плавал в море в Созополе. Во время последнего захода Юрия Бутусова «сбила и утащила от всех» волна. Журналист добавила, что тело режиссера находится в Бургасе. По словам Сусанны Альпериной, всё произошло очень быстро и неожиданно.
По словам Кирилла Крока, Юрий Бутусов был самобытным и ярким человеком. Он строил «собственный театр» имея свою философию. Кирилл Крок уточнил, что подчерк маэстро нравился не всем, однако он очень много сделал для развития культуры. Директор театра имени Вахтангова обратил внимание, что за время своей работы Юрий Бутусов поставил спектакли «Бег» по произведению Михаила Булгакова и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру. Они до сих пор остаются в репертуаре театра.
На трагичное известие отреагировала также актриса Варвара Шмыкова. Она заявила, что не может поверить в произошедшее. Актриса указала, что смерти преследуют «одна за другой». Варвара Шмыкова выразила соболезнования в связи с утратой.