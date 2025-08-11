Стало известно место захоронения тела режиссера Юрия Бутусова: где состоится прощание

По словам Кирилла Крока, Юрий Бутусов был самобытным и ярким человеком. Он строил «собственный театр» имея свою философию. Кирилл Крок уточнил, что подчерк маэстро нравился не всем, однако он очень много сделал для развития культуры. Директор театра имени Вахтангова обратил внимание, что за время своей работы Юрий Бутусов поставил спектакли «Бег» по произведению Михаила Булгакова и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру. Они до сих пор остаются в репертуаре театра.