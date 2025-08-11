Ричмонд
Посчитана сумма, на которую можно нормально прожить в России

Чтобы нормально жить в России, на одного члена семьи в месяц нужно порядка 250 тысяч рублей. Так считают высокодоходные россияне. Об этом сообщают эксперты НИУ «Высшая школа экономики».

«Порядка 250 тысяч рублей необходимо на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни в представлении состоятельных россиян. А чтобы чувствовать себя обеспеченным — в два раза больше — 500 тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРБК: россиянам для «нормальной жизни» нужно 80 тысяч рублей.

Для состоятельных россиян основными показателями высокого статуса считаются недвижимость, дорогие автомобили и поездки на отдых за границу. Наиболее привычным способом сохранения средств у них остаются сбережения.

Ранее, согласно исследованию сервиса SuperJob, россияне в среднем хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц для ощущения счастья, причем запросы мужчин и женщин различаются: 280 и 235 тысяч рублей соответственно. Отмечалось, что желаемый доход растет вместе с фактическим заработком и уровнем образования, а за последние 10 лет средняя сумма увеличилась на 47%.