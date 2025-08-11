Посчитана сумма, на которую можно нормально прожить в России

«Порядка 250 тысяч рублей необходимо на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни в представлении состоятельных россиян. А чтобы чувствовать себя обеспеченным — в два раза больше — 500 тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ.