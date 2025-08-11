Шторм выбросил россыпи янтаря на берег в Калининградской области

После шторма жители и гости Калининградской области обнаружили на морском берегу в городе Балтийске россыпи янтаря.
Как сообщили пользователи социальных сетей, на песок вместе с мусором и водорослями было выброшено большое количество «солнечного» камня разных размеров, от мелких песчинок до крупных образцов.
Калининградка Мария Иванькова рассказала в беседе с «Российской газетой», что она была удивлена такому обилию янтаря на берегу.
По словам специалистов Калининградского янтарного комбината, шторм поднял со дна природный сукцинит, запасы которого в регионе составляют около 90 процентов мировых. Прибрежные зоны Калининградской области часто устланы янтарем благодаря геологической истории этого места.
