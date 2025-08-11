Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шторм выбросил россыпи янтаря на берег в Калининградской области

После шторма жители и гости Калининградской области обнаружили на морском берегу в городе Балтийске россыпи янтаря.

После шторма жители и гости Калининградской области обнаружили на морском берегу в городе Балтийске россыпи янтаря.

Как сообщили пользователи социальных сетей, на песок вместе с мусором и водорослями было выброшено большое количество «солнечного» камня разных размеров, от мелких песчинок до крупных образцов.

Калининградка Мария Иванькова рассказала в беседе с «Российской газетой», что она была удивлена такому обилию янтаря на берегу.

По словам специалистов Калининградского янтарного комбината, шторм поднял со дна природный сукцинит, запасы которого в регионе составляют около 90 процентов мировых. Прибрежные зоны Калининградской области часто устланы янтарем благодаря геологической истории этого места.

В конце лета 2024 года специалисты обнаружили на алмазном месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии крупный алмаз ювелирного качества. Вес находки составил 262,5 карата. В мае глава региона Айсен Николаев сообщил, что компания «Алроса» выставит на аукцион крупнейший в России бриллиант «Новое солнце».

На месторождении Karowe в Ботсване был найден алмаз в 2492 карата, ставший одним из крупнейших драгоценных камней за всю историю добычи.