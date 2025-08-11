Европейские государства хотят оказать влияние на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перед его встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Der Spiegel.
В материале издания из ФРГ сказано, что в ЕС опасаются, что Трамп после встречи с Путиным усилит давление, а также прекратит помощь украинской стороне.
«Существуют большие опасения, что Трамп вновь усилит давление на своих бывших партнёров и вновь прекратит поставки оружия на Украину», — говорится в публикации.
Автор материала подчеркнул, что страны Европы слабо влияют на переговоры, в связи с этим они готовы на всё, чтобы усилить своё влияние и помочь Украине.
Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что на Украине и в Британии началась паника. Он отметил, что коррумпированные Зеленский и Лондон очень хотят продлить украинский конфликт.