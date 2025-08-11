Школьный шопинг без стресса: Life.ru выяснил, как не потратить лишнего, купив всё необходимое

Отнеситесь к подготовке к школе, как к проекту, которым можно управлять. А ещё — возможности показать ребёнку, как взрослые планируют бюджет, делают выбор и умеют справляться со стрессом. Покупайте с умом, составьте график выездов на шопинг, не гонитесь за брендами, и не пытайтесь купить всё за один день. При этом помните, что хорошая обувь, рюкзак с анатомической спинкой и удобная одежда — долгосрочная инвестиции в здоровье и комфорт ребёнка.