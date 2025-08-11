Названа сумма, необходимая россиянам для «нормальной» жизни

Россияне, получающие более 250 тысяч рублей, способны обеспечить себе «нормальную» жизнь в представлении состоятельных людей. Чтобы чувствовать себя обеспеченным, человек нуждается в полумиллионе рублей в месяц. Такие оценки нормальной жизни у высокодоходных россиян указаны в информационном листе «НЭП: Новости экономического поведения», выходящем в НИУ ВШЭ, пишет ТАСС.
Как уточняется, суммы выведены из потребительских привычек и поведения россиян. По мнению авторов информационного листа, показателями высокого статуса и обеспеченности являются недвижимость и автомобили премиум-класса.
«Только для чуть более трети состоятельных россиян (36%) их текущие доходы оказываются не ниже “нормальных” по их самоощущению, а для 64% характерно ощущение “недотягивания” до нормы», — говорится в документе.
По состоянию на май 2025 года, среднемесячная зарплата работников России составила 99 422 рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий возглавила сфера деятельности трубопроводного транспорта.