Названа сумма, необходимая россиянам для «нормальной» жизни

Россияне, получающие более 250 тысяч рублей, способны обеспечить себе «нормальную» жизнь в представлении состоятельных людей. Чтобы чувствовать себя обеспеченным, человек нуждается в полумиллионе рублей в месяц. Такие оценки нормальной жизни у высокодоходных россиян указаны в информационном листе «НЭП: Новости экономического поведения», выходящем в НИУ ВШЭ, пишет ТАСС.