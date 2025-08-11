Ричмонд
В Шелехове СК проверит информацию о загрязнении атмосферного воздуха

Жители жалуются на затруднение дыхания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове следственный комитете проверить информацию о загрязнении атмосферного воздуха. С июня жители жалуются на затруднение дыхания. Как сообщили КП-Иркутск в СК России, недалеко от населенного пункта работают несколько предприятий, среди них есть то, которое избавляется от медицинских отходов.

— Люди переживают за свое здоровье и опасаются развития онкологических заболеваний, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Жители ни раз обращались в компетентные органы, ситуация так и не изменилась. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах проверки о нарушении природоохранного законодательства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в СК России затребовали доклад о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Чите.