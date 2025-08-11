Названа сумма, необходимая для чувства обеспеченности в России

Эксперты считают, что для ощущения финансовой обеспеченности в стране требуется примерно 500 тысяч рублей ежемесячно. Участники опроса также связывают высокий статус и благосостояние с наличием автомобилей премиум-класса и собственной недвижимости. В течение последнего года к этим признакам добавились возможность путешествовать за границу и гибкий график работы, позволяющий планировать личное время.