Названа сумма, необходимая для чувства обеспеченности в России

По мнению состоятельных россиян, для комфортной жизни одного члена семьи в России необходимо около 250 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на информационный лист НИУ ВШЭ «НЭП: Новости экономического поведения».
Эксперты считают, что для ощущения финансовой обеспеченности в стране требуется примерно 500 тысяч рублей ежемесячно. Участники опроса также связывают высокий статус и благосостояние с наличием автомобилей премиум-класса и собственной недвижимости. В течение последнего года к этим признакам добавились возможность путешествовать за границу и гибкий график работы, позволяющий планировать личное время.
В документе отмечается, что лишь чуть более трети состоятельных россиян (36%) считают свои текущие доходы соответствующими «нормальному» уровню по собственным ощущениям, тогда как 64% ощущают недостаток доходов по сравнению с этой нормой.
В январе сервис «Работа.ру» провёл опрос, чтобы выяснить желаемый размер ежемесячной зарплаты среди россиян. В среднем респонденты рассчитывали на 139 тысяч рублей: мужчины — на 157 тысяч, а женщины — на 123 тысячи рублей.