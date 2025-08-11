Ричмонд
На Камчатке снизилась активность вулкана Ключевского

Спасатели рекомендуют жителям избегать выхода на улицу без необходимости.

Источник: Аргументы и факты

Активность вулкана Ключевская сопка на Камчатке несколько снизилась, однако извержение все еще продолжается. Согласно информации ТАСС, в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения сообщают о пепловом выбросе, достигшем высоты до 9 километров.

Спутниковые данные подтверждают, что взрывы продолжают поднимать пепел на значительную высоту.

Несмотря на снижение интенсивности, извержение остается опасным и взрывоопасным. В результате наблюдений зафиксирован пеплопад в поселке Ключи 10 августа. Из-за дождя уборка пепла с улиц была временно приостановлена, а спасатели рекомендуют жителям избегать выхода на улицу без необходимости.

В связи с ситуацией Ключевскому присвоен красный уровень авиационной опасности — самый высокий. Местные власти и службы предупреждают о возможных повторных выбросах и настоятельно советуют соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать риски для населения.

Ранее вулкан Симмоэ, который расположен на японском острове Кюсю, выбросил столб пепла и дыма на высоту более 3 км. На территории к северо-востоку от его кратера фиксируется падение мелких камней и пемзы.