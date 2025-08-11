Экс-футболист сборной России Сычёв объяснил нежелание переезжать в Европу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что у него нет желания перебираться в Европу, и разъяснил свою позицию.
«Ни в коем случае. Родная земля дала тебе всё, и ты должен отплатить той же монетой», — подчеркнул спортсмен, слова которого приводит Sport24.
Он отметил, что необходимо развивать футбол в России. Сычёв уточнил, что передаёт свой опыт юному поколению. Кроме того, футболист рассказал, что любит путешествовать по России.
«Меня даже периодически не тянет приезжать в Европу. У нас настолько красивая страна, замечательные люди. Можно отлично путешествовать и в пределах России. Она ведь очень разнообразная», — добавил спортсмен.
Напомним, в январе 2024 года Дмитрий Сычёв был назначен на должность президента омского футбольного клуба «Иртыш».