Экс-футболист сборной России Сычёв объяснил нежелание переезжать в Европу

Дмитрий Сычёв рассказал, что Россия — красивая страна, и в ней живут замечательные люди.

Источник: Аргументы и факты

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что у него нет желания перебираться в Европу, и разъяснил свою позицию.

«Ни в коем случае. Родная земля дала тебе всё, и ты должен отплатить той же монетой», — подчеркнул спортсмен, слова которого приводит Sport24.

Он отметил, что необходимо развивать футбол в России. Сычёв уточнил, что передаёт свой опыт юному поколению. Кроме того, футболист рассказал, что любит путешествовать по России.

«Меня даже периодически не тянет приезжать в Европу. У нас настолько красивая страна, замечательные люди. Можно отлично путешествовать и в пределах России. Она ведь очень разнообразная», — добавил спортсмен.

Напомним, в январе 2024 года Дмитрий Сычёв был назначен на должность президента омского футбольного клуба «Иртыш».