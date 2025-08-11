Трагедия на шорт-треке в Северной Каролине унесла жизнь ветерана автогонок

53-летний американский автогонщик Робби Брюэр скончался в субботу во время заезда на трассе «Боумен Грей Стадиум» в Уинстон-Сейлеме (Северная Каролина). По данным CBS Sports, причиной аварии стал внезапный сердечный приступ, который спортсмен перенёс прямо за рулём.
Инцидент произошёл за четыре круга до финиша гонки в дивизионе Sportsman. На рестарте Брюэр не смог удержать машину на выходе из четвёртого поворота и на большой скорости врезался в ограждение. Спасатели быстро вырезали повреждённый кузов, чтобы извлечь гонщика, и доставили его в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь спортсмена. Официальное подтверждение его смерти поступило от семьи в воскресенье.
Робби Брюэр имел богатую карьеру, охватывающую 35 лет и более 300 гонок на этой же трассе. За это время он одержал 11 побед и в 2011 году стал чемпионом в дивизионе Sportsman. Этот трагический случай стал пятым смертельным инцидентом за всю историю «Боумен Грей Стадиум». Ранее, в 2002 году, здесь погиб другой гонщик — Бубба Бек, также после сердечного приступа.
«Боумен Грей Стадиум» — одна из самых старых асфальтовых шорт-трековых трасс США, построенная в 1938 году. В 2025 году она впервые за полвека вошла в календарь NASCAR Cup Series, приняв предсезонное выставочное мероприятие Cook Out Clash.