Трагедия на шорт-треке в Северной Каролине унесла жизнь ветерана автогонок

Робби Брюэр имел богатую карьеру, охватывающую 35 лет и более 300 гонок на этой же трассе. За это время он одержал 11 побед и в 2011 году стал чемпионом в дивизионе Sportsman. Этот трагический случай стал пятым смертельным инцидентом за всю историю «Боумен Грей Стадиум». Ранее, в 2002 году, здесь погиб другой гонщик — Бубба Бек, также после сердечного приступа.