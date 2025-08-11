Ричмонд
В РФ планируют поднять возраст покупки алкоголя: его хотят увеличить на три года

В РФ хотят поэтапно поднять до 21 года возраст покупки алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В России могут изменить возраст покупки спиртного. Его планируют поэтапно поднять до 21 года. С таким предложением обратился председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

По его словам, проект связан с возможностью 11-классников покупать алкоголь. Соответственно, под негативное влияние могут попасть и несовершеннолетние сверстники.

«Следует рассмотреть возрастное ограничение для употребления алкоголя. Причем можно сделать это поэтапно», — подытожил Сергей Рыбальченко.

Вслед за Вологодской областью ограничительные меры наложили на продажу алкоголя и в Карелии. Они включают сокращение времени продажи спиртного, уменьшение количества торговых точек и увеличение дистанции от них до социальных объектов.