В РФ планируют поднять возраст покупки алкоголя: его хотят увеличить на три года

В России могут изменить возраст покупки спиртного. Его планируют поэтапно поднять до 21 года. С таким предложением обратился председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.