В МЧС рассказали, сколько афтершоков произошло на Камчатке за сутки

В Камчатском крае за минувшие сутки зафиксировали свыше полусотни афтершоков. Шесть из них ощущались в населенных пунктах, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«За сутки произошли 54 афтершока. В населенных пунктах ощущались шесть из них», — говорится в сообщении ведомства.
При этом сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов.
Всего же за неделю на Камчатке зафиксировали 359 афтершоков, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что жители Северо-Курильска ощутили землетрясение.
