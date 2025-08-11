Ричмонд
В МЧС рассказали, сколько афтершоков произошло на Камчатке за сутки

В Камчатском крае за минувшие сутки зафиксировали свыше полусотни афтершоков. Шесть из них ощущались в населенных пунктах, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«За сутки произошли 54 афтершока. В населенных пунктах ощущались шесть из них», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов.

Всего же за неделю на Камчатке зафиксировали 359 афтершоков, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что жители Северо-Курильска ощутили землетрясение.

