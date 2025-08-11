Ричмонд
Пхеньян осудил планируемые военные учения США и Южной Кореи

Военные КНДР готовы к ответ действия Вашингтона и Сеула.

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея осуждает совместные манёвры Соединённых Штатов и Южной Кореи, а также считает их провокацией, заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхор.

«Мы решительно осуждаем провокационные действия США и Республики Корея, которые позицию военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьёзный вызов обстановке в обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их действия повлекут», — рассказал он.

Заявление Но Гван Чхора распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В документе подчёркивается, что северокорейские военные готовы к последовательному и решительному ответу для реагирования на учения США и Сеула «на основе права на самозащиту в ответ на провокационные действия».

Напомним, США и Южная Корея проведут ежегодные совместные манёвры Ulchi Freedom Shield 25 (UFS), они будут проводиться с 18 по 28 августа. В рамках учений будут отработаны «реалистичные угрозы, выявленные на основе анализа недавних военных конфликтов в мире».

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Соединённым Штатам следует признать новые реалии для переговоров с КНДР.

