Пхеньян осудил планируемые военные учения США и Южной Кореи

«Мы решительно осуждаем провокационные действия США и Республики Корея, которые позицию военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьёзный вызов обстановке в обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их действия повлекут», — рассказал он.