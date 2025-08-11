Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: Четыре сотрудника телеканала погибли при израильском ударе в Газе

Катарский телеканал Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильского удара по городу Газа.

Катарский телеканал Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильского удара по городу Газа.

По сообщению телеканала, жертвами стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора, находившиеся в палатке для журналистов у входа в больницу «Аш-Шифа». Удар, предположительно, был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В общей сложности погибли семь человек.

В свою очередь, армия Израиля заявила о ликвидации «террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera», который, по версии военных, возглавлял отряд радикального движения ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы Израиля.

Al Jazeera сообщило, что его сотрудники вошли в список из 48 палестинцев, погибших за минувшие сутки в секторе Газа. По данным телеканала, с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 230 журналистов, а общее число жертв эскалации конфликта превысило 61 430.

Семнадцать стран — членов Европейского союза и Лиги арабских государств подержали документ с призывом к радикальному палестинскому движению ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше