В ГД рассказали об усилении контроля над жизненно необходимыми лекарствами

«С 1 сентября вступит в силу постановление правительства РФ о правилах регулирования отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП). ФАС будет проводить экономический анализ на предмет обоснованности заявленных цен при ее государственной регистрации и перерегистрации. Такой контроль позволит выявлять случаи неоправданного повышения цен и своевременно реагировать на них», — сказал Леонов.