Минпросвещения утвердило сроки учебного года с 1 сентября по 26 мая

Министерство просвещения Российской Федерации объявило, что новый учебный год начнётся 1 сентября и завершится 26 мая. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение ведомства.
В министерстве уточнили, что образовательные организации смогут строить учебный процесс как по четвертям, так и по триместрам — соответствующие рекомендации уже направлены в регионы страны. Цель документа — обеспечить единообразие в организации учебы, соблюдение санитарных норм и предотвращение переутомления школьников.
Кроме того, в расписании должны быть предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы продолжительностью не менее одной недели. Для учеников первого класса рекомендовано выделить дополнительный отдых в феврале сроком не менее семи дней.
Ранее Минпросвещение указало, что мигранты в РФ имеют право на бесплатное обучение.