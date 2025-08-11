Воспитание, гормоны и чувствительность: Психолог раскрыла секрет женской интуиции

— Как научный термин — нет, — резюмирует Мария Куляцкая, — Но женщины в среднем лучше читают невербальные сигналы и более эмпатичны, что создает эффект более сильной интуиции. Это связано и с воспитанием, и с социальной ролью, и с гормональной регуляцией. То есть дело не в женском поле, а в наборе навыков и чувствительности.