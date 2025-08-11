Воспитание, гормоны и чувствительность: Психолог раскрыла секрет женской интуиции

Женская интуиция вошла даже в мемы. Например: мужчины что-то потеряли и просят найти женщину. Она показывает прямо перед ними: а вот это что? Реалистичная основа в этом есть, рассказала KP.RU психолог факультета «дистанционное обучение» МГППУ Мария Куляцкая.
— В современной психологии интуицию рассматривают как «быстрое мышление», как способность быстро обрабатывать неочевидные паттерны, опираясь на опыт и неосознаваемые когнитивные процессы. Если IQ измеряет аналитические способности, логику, рабочую память — то, что называют «кристаллизованным» и «подвижным» интеллектом, то интуиция ближе к имплицитному (ненавязчивому, подспудному) обучению, — объясняет она.
Интуиция может даже превосходить IQ, то есть «прямое знание», «чистый интеллект»:
— IQ — полезный индикатор, но не универсальный. Он не измеряет креативность, эмоциональный интеллект, телесный интеллект, художественное чутье или нравственную зрелость. Поэтому высокие баллы IQ не гарантируют мудрости, — говорит Мария Куляцкая, — Гибкость мышления, внимание к деталям и умение вносить коррективы в собственное мнение способствует более верным решениям.
Так существует ли женская интуиция?
— Как научный термин — нет, — резюмирует Мария Куляцкая, — Но женщины в среднем лучше читают невербальные сигналы и более эмпатичны, что создает эффект более сильной интуиции. Это связано и с воспитанием, и с социальной ролью, и с гормональной регуляцией. То есть дело не в женском поле, а в наборе навыков и чувствительности.
Иными словами, в распространенном меме доля правды все-таки есть.
