ВШЭ: Для чувства обеспеченности каждому члену семьи нужно 250 тыс. руб. в месяц

Согласно оценке экспертов, чтобы чувствовать себя обеспеченным, россиянам необходимо иметь 500 тысяч рублей в месяц. Участники опроса считают, что показателями состоятельности также являются наличие автомобилей премиум-класса и недвижимости. В последний год к этим критериям прибавились возможность отдыхать за рубежом и гибкий график, позволяющий планировать своё время.