ВШЭ: Для чувства обеспеченности каждому члену семьи нужно 250 тыс. руб. в месяц

Согласно оценке экспертов, чтобы чувствовать себя обеспеченным, россиянам необходимо иметь 500 тысяч рублей в месяц. Участники опроса считают, что показателями состоятельности также являются наличие автомобилей премиум-класса и недвижимости. В последний год к этим критериям прибавились возможность отдыхать за рубежом и гибкий график, позволяющий планировать своё время.
«Только для чуть более трети состоятельных россиян (36%) их текущие доходы оказываются не ниже “нормальных” по их самоощущению, а для 64% характерно ощущение “недотягивания” до нормы», — говорится в информационном листе.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при кабинете министров РФ Игорь Балынин заявил, что российские семьи смогут получить до 100 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой ежегодной выплате, возвращающей часть уплаченного НДФЛ. Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», СФР или МФЦ. В большинстве случаев документы собирать не придётся, так как информация поступит по межведомственным каналам.