Противораковая тарелка: врач рассказал, какими продуктами сохранить здоровье клеток

Некоторые продукты помогают защитить клетки от повреждений и снижают риск развития онкологии. Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал KP.RU, какие именно продукты стоит включить в рацион, чтобы поддержать здоровье и снизить вероятность мутаций клеток, ведущих к раку.
— Важно понимать, что ни один продукт питания не может на 100% предотвратить или, тем более, вылечить рак. Однако есть некоторые продукты, которые потенциально могут помочь предотвратить онкологию. Сам процесс появления опухоли во многом обусловлен повреждением ДНК клеток, в которых хранится информация, которая позволяет им правильно делиться, — поделился специалист.
Полезными считаются морковь с бета-каротином, который снижает риск рака желудка и простаты, фасоль, богатая клетчаткой, и ягоды, особенно черника, малина и смородина — в них много антоцианов с мощным антиоксидантным действием.
Также в списке чеснок и другие виды лука. Их регулярное употребление связано со снижением риска рака желудка и простаты. Однако Семирядов напомнил, что при заболеваниях ЖКТ эти продукты могут быть вредны, поэтому важно советоваться с врачом.