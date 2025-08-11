Противораковая тарелка: врач рассказал, какими продуктами сохранить здоровье клеток

— Важно понимать, что ни один продукт питания не может на 100% предотвратить или, тем более, вылечить рак. Однако есть некоторые продукты, которые потенциально могут помочь предотвратить онкологию. Сам процесс появления опухоли во многом обусловлен повреждением ДНК клеток, в которых хранится информация, которая позволяет им правильно делиться, — поделился специалист.