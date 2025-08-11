Ричмонд
Служба США арендовала недвижимость на Аляске в преддверии беседы Путина и Трампа

Сотрудники американской секретной службы арендовали недвижимость в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Американская сторона активно готовится к скорой встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По сведениям газеты The New York Times, американская секретная служба уже арендовала недвижимость на Аляске.

Так, согласно информации от местного риелтора Ларри Дисброу, сдано имущество «с шестью спальнями». Однако в американской администрации всё ещё не подтвердили точное место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Ларри Дисброу, риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже заявил, что сдал недвижимость с шестью спальнями Секретной службе для встречи», — утверждает газета.

Как пишет The Wall Street Journal, Владимир Путин представил Соединенным Штатам план разрешения вопроса вокруг Украины. Он отправлен через спецпредставителя Стивена Уиткоффа.

