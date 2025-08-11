NYT: Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что РФ и США являются соседями, граничащими друг с другом, в связи с этим выбор Аляски как площадки для переговоров выглядит логичным.