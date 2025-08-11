Ричмонд
NYT: Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске

По данным издания, недвижимость арендована в городе Анкоридж.

Источник: Аргументы и факты

Секретная служба Соединённых Штатов арендовала недвижимость на Аляске в преддверии встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times.

По данным американского издания, недвижимость арендована в городе Анкоридж.

«Ларри Дисброу, риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже заявил, что сдал недвижимость с шестью спальнями Секретной службе для встречи», — говорится в публикации.

При этом в администрации США не назвали точное место встречи Путина и Трампа.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что РФ и США являются соседями, граничащими друг с другом, в связи с этим выбор Аляски как площадки для переговоров выглядит логичным.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что выбор Аляски подчёркивает двусторонний характер встречи Российской Федерации и Соединённых Штатов.

