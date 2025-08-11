МЧС: На Камчатке за сутки произошло более 50 афтершоков

На Камчатке продолжается афторшоковый процесс после землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля.
За последние сутки зафиксировано 54 сейсмособытия, информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
«За сутки произошли 54 афтершока. В населенных пунктах ощущалось шесть из них силой от двух до четырех баллов», — сказано в релизе.
При этом в регионе проявляют активность семь вулканов, некоторые из них могли пробудиться вследствие землетрясения, считают специалисты.
Сообщается также, что в пунктах временного размещения остаются 35 человек.
Тем временем полуостров готовится к новым землетрясениям, извержениям вулканов и наводнениям.
Почему-то, что вулканы извергаются, а земля трясется, для Камчатки является скорее нормой, яем апокалипсисом, читайте здесь на KP.RU.
При этом сейсмолог Корженков сделал прогноз, что Камчатку будет трясти еще несколько лет, а сам полуостров сдвинется в океан.