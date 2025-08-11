Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 11 августа 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Жителей Красноярска в понедельник, 11 августа, ожидает облачная погода с осадками. Ночью пройдёт дождь, а днём осадки ослабнут, но местами сохранится моросящий дождь.
Температурный фон будет довольно прохладным для середины августа: ночью столбики термометров опустятся до +9…+11°, а днём прогреются лишь до +17…+19°.
Ветер северо-западный, умеренный — 5−10 м/с, что усилит ощущение прохлады. Рекомендуем горожанам не забывать зонты и одеваться потеплее!
Следите за обновлениями прогноза, чтобы быть в курсе изменений.