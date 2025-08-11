Бывшая астронавт НАСА Николь Скотт высказалась об инопланетянах

В интервью для YouTube-канала LADbible Stories она рассказала, что дважды побывала в космосе — в 2009 и 2011 годах — и за это время провела на Международной космической станции (МКС) 103 дня. За это время ее часто спрашивали, сталкивалась ли она с инопланетянами или замечала ли признаки их присутствия рядом с Землей.