Бывшая астронавт НАСА Николь Скотт высказалась об инопланетянах

Бывшая астронавт НАСА Николь Скотт поделилась своими воспоминаниями о необычных событиях, происходивших на орбите, и высказалась по поводу возможного существования инопланетян.
В интервью для YouTube-канала LADbible Stories она рассказала, что дважды побывала в космосе — в 2009 и 2011 годах — и за это время провела на Международной космической станции (МКС) 103 дня. За это время ее часто спрашивали, сталкивалась ли она с инопланетянами или замечала ли признаки их присутствия рядом с Землей.
Николь призналась, что ничего подобного не видела, однако в космосе случались удивительные и странные вещи. Она рассказала, что однажды наблюдала метеорит, пролетающий под ней.
«Это было очень впечатляюще. Но когда я увидела первый метеор, я подумала: “Что это было?” — и сразу же побежала к коллегам в другие модули. Я сказала: “Я только что увидела яркую штуку, что-то пронеслось внизу!”», — рассказала Скотт, отметив, что ей объяснили, что это скорее всего был кусок космического мусора, вошедший в атмосферу.
Эти эпизоды всегда напоминали ей истории о пришельцах и НЛО, и она очень хотела бы встретиться с инопланетянами лично. Она отметила, что среди астронавтов и космонавтов существует шутка о том, будто пришельцы действительно существуют, но настолько малы, что люди их просто не замечают.
Ранее астрофизик Михаил Лисаков заявил, что представители технически развитых цивилизаций смогут обнаружить друг друга только если будут существовать не менее миллиона лет.