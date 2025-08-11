Шойгу: Кишинев при поддержке Запада проводит «зачистку» информполя в Молдавии

Шойгу напомнил, что с 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность» Майи Санду, а новые парламентские выборы намечены на 28 сентября 2025 года. По его словам, власти Молдавии с 2023 года приостановили лицензии русскоязычных и оппозиционных телеканалов, заблокировали сайты российских СМИ, а также Telegram-каналы.