Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Кишинев при помощи спецслужб Европы и на деньги Запада развернул масштабную «зачистку» информационного поля в Молдавии под предлогом противодействия «российской пропаганде».
Шойгу отметил, что в 2023 году был создан Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией «Патриот» для борьбы с политической оппозицией.
Он также сообщил, что Европейская обсерватория цифровых медиа открыла в Кишиневе региональный центр по борьбе с дезинформацией, которому предписано «осуществлять мониторинг избирательного процесса».
Шойгу напомнил, что с 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность» Майи Санду, а новые парламентские выборы намечены на 28 сентября 2025 года. По его словам, власти Молдавии с 2023 года приостановили лицензии русскоязычных и оппозиционных телеканалов, заблокировали сайты российских СМИ, а также Telegram-каналы.
— Служба информации и безопасности Молдовы после начала специальной военной операции на Украине приостановила лицензии ведущих русскоязычных и оппозиционных телеканалов, а также заблокировала более 50 сайтов российских СМИ под предлогом того, что они якобы распространяли ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность страны в условиях чрезвычайного положения, — цитирует Шойгу РИА Новости.
Помимо этого, русофобия на Украине обрела новые, еще более абсурдные формы. Вместе с экспертами специальный корреспондент «Вечерней Москвы» разбирался, как зарождалась и эволюционировала пропаганда русофобских взглядов в незалежной и как с годами менялось сознание людей, живущих на Украине.