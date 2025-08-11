Стало известно, благодаря чему удалось оперативно задержать напавших на «Крокус»

Сотрудники полиции оперативно изучили видеозаписи с камер наблюдения в серверной концертного зала «Крокус сити холл» во время пожара, что помогло установить личности нападавших и задержать их. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, начальник полиции Красногорска отдал приказ немедленно проверить записи до того, как огонь распространился в помещение.