Стало известно, благодаря чему удалось оперативно задержать напавших на «Крокус»

Сотрудники полиции оперативно изучили видеозаписи с камер наблюдения в серверной концертного зала «Крокус сити холл» во время пожара, что помогло установить личности нападавших и задержать их. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, начальник полиции Красногорска отдал приказ немедленно проверить записи до того, как огонь распространился в помещение.
Анализ видео позволил выявить причастных к теракту лиц, а также определить автомобиль, на котором они скрылись — белый Renault с черной крышей и номерами Тверской области. Эти данные помогли правоохранительным органам быстро установить маршрут преступников.
Кроме того, оперативники успели вынести из горящего здания рюкзак, разгрузочный жилет, а также автомат, брошенные террористами. В рюкзаке находились магазины к автоматам и патроны.
Сотрудник службы безопасности «Крокуса» также вынес из зала один из автоматов, оставленный нападавшими. Все эти предметы были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
Ранее сообщалось, что один из совершивших теракт в «Крокусе» обучался в известной экстремистской группировке.