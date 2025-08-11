В Госдуму внесут проект о вступлении в политические партии с 16 лет

Депутаты Госдумы планируют внести в парламентский комитет межфракционный законопроект, который предусматривает снижение возрастного порога для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Этот документ находится в распоряжении РИА Новости.
Инициатором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В пояснительной записке к проекту отмечается, что его цель — расширить участие молодежи в общественно-политической жизни страны, способствовать формированию у молодых людей активной гражданской позиции.
В настоящее время граждане России могут стать членами политической партии только после достижения 18 лет, однако предлагается снизить этот возрастной ценз для более раннего вовлечения молодежи.
Авторы документа подчеркивают, что сейчас политические партии уже имеют свои молодежные организации и активно привлекают молодых людей к участию в деятельности. Предложенное изменение позволит лицам с 16 лет, которые уже участвуют в партийных делах, получить официальный статус членов партии.
По их мнению, это поможет увеличить число молодых участников и активнее вовлечь их в решение важных общественных и государственных вопросов, что положительно скажется на развитии партийно-политической системы страны.
Ранее стало известно, что с 1 августа начнут действовать обновлённые правила, касающиеся открытия банковских счетов несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет.