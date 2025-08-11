В Госдуму внесут проект о вступлении в политические партии с 16 лет

Авторы документа подчеркивают, что сейчас политические партии уже имеют свои молодежные организации и активно привлекают молодых людей к участию в деятельности. Предложенное изменение позволит лицам с 16 лет, которые уже участвуют в партийных делах, получить официальный статус членов партии.