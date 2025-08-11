Ричмонд
Минпросвещения: новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая

Осенние, весенние и зимние каникулы будут длиться не менее семи дней.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна продолжительность нового учебного года в России. Он начнется 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что обучение может быть организовано как по четвертям, так и по триместрам.

Также сообщается, что длительность осенних, зимних и весенних каникул должна составлять не менее семи дней, а для первоклассников рекомендовано предусмотреть дополнительные каникулы, которые также должны составить не менее недели.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России утвердило новые нормы рабочего времени для педагогических работников в зависимости от их специализации.

Тем временем стало известно, что Министерство просвещения России не намерено вводить единую школьную форму по всей стране. Образовательные учреждения вправе самостоятельно определять правила внешнего вида учеников, сообщили в ведомстве.