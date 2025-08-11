Ричмонд
Определены категории пенсионеров, которым повысят выплаты в сентябре

Депутат ГД Говырин напомнил, кому следует ждать повышения пенсии в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые россияне с сентября начнут получать повышенную пенсию. Ее размер скорректируют, в том числе, для тех, кто достиг возраста 80-ти лет. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в диалоге с ТАСС.

Кроме того, подчеркнул спикер, повышение выплат коснется пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе. Говоря о тех, кому исполнилось 80 лет в августе, парламентарий отметил, что указанным лицам удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Она составит чуть более 17 тысяч рублей.

«В сентябре инвалидам I группы также начнут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев эта сумма возрастет: на каждого нетрудоспособного члена семьи прибавляется по 2 969 рублей 23 копейки», — добавил Алексей Говырин.

В России также могут изменить возраст покупки спиртного. Его планируют поэтапно поднять до 21 года. Проект связан с возможностью 11-классников покупать алкоголь.