Определены категории пенсионеров, которым повысят выплаты в сентябре

Некоторые россияне с сентября начнут получать повышенную пенсию. Ее размер скорректируют, в том числе, для тех, кто достиг возраста 80-ти лет. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в диалоге с ТАСС.
Кроме того, подчеркнул спикер, повышение выплат коснется пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе. Говоря о тех, кому исполнилось 80 лет в августе, парламентарий отметил, что указанным лицам удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Она составит чуть более 17 тысяч рублей.
«В сентябре инвалидам I группы также начнут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев эта сумма возрастет: на каждого нетрудоспособного члена семьи прибавляется по 2 969 рублей 23 копейки», — добавил Алексей Говырин.
