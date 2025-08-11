Определены категории пенсионеров, которым повысят выплаты в сентябре

Кроме того, подчеркнул спикер, повышение выплат коснется пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе. Говоря о тех, кому исполнилось 80 лет в августе, парламентарий отметил, что указанным лицам удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Она составит чуть более 17 тысяч рублей.