В РФ предложили постепенно поднять возраст для покупки алкоголя

Возраст продажи алкоголя в России предложили поэтапно повысить с 18 лет до 21 года. Это связано с тем, что совершеннолетние 11-классники вправе приобретать его, но при этом в их кругу общения могут находиться и более юные друзья. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.