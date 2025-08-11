В РФ предложили постепенно поднять возраст для покупки алкоголя

Поднять до 21 года возраст для покупки спиртного предлагают общественники.
Возраст продажи алкоголя в России предложили поэтапно повысить с 18 лет до 21 года. Это связано с тем, что совершеннолетние 11-классники вправе приобретать его, но при этом в их кругу общения могут находиться и более юные друзья. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Следует рассмотреть возрастное ограничение для употребления алкоголя. Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния», — пояснил Рыбальченко ТАСС. По его мнению, повышение возраста можно реализовать поэтапно, чтобы подготовить общество и бизнес к новым правилам.
Ранее Сергей Рыбальченко предлагал сократить часы продажи алкоголя на федеральном уровне и ввести дополнительные ограничения в выходные и праздничные дни. Сейчас в России действует запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00, однако регионы вправе устанавливать более строгие меры — например, в Вологодской области алкоголь можно купить только два часа в будние дни. В СССР также действовали ограничительные меры, направленные на снижение доступности спиртного для молодежи.