Церковный праздник 11 августа 2025 — Рождество Николая Чудотворца: что нельзя делать, приметы, традиции

1 августа Русская Православная Церковь отмечает Рождество святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Этот праздник, хоть и менее известен, чем День памяти Николая Угодника (19 декабря и 22 мая), имеет глубокое духовное значение.
Кто такой Николай Чудотворец?
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских (Малая Азия), прославился своей добротой, помощью бедным и чудесами ещё при жизни. Он считается покровителем путешественников, моряков, торговцев и детей. На Руси его особенно любили, называя «Никола Зимний» (19 декабря) и «Никола Вешний» (22 мая).
Традиции праздника.
Молитва и посещение храма — верующие стараются побывать на богослужении, помолиться о здоровье, благополучии и помощи в делах.
Помощь ближним — в духе святого Николая, в этот день особенно приветствуются милостыня, добрые дела и примирение с обидчиками.
Семейный ужин — на стол ставят постные блюда (если праздник выпадает на среду или пятницу), но главное — духовная радость, а не обильная еда.
Народные приметы.
Дождь на Николу Летнего — к хорошему урожаю грибов и орехов.
Если журавли начали собираться в стаи — осень будет ранней и холодной.
Туман утром — к тёплой и сухой погоде. Что нельзя делать 11 августа?
Ссориться, сквернословить — святитель Николай почитается как миротворец, и конфликты в этот день особенно греховны.
Отказывать в помощи — святой Николай помогал всем нуждающимся, и верующим стоит следовать его примеру.
Заниматься тяжёлым физическим трудом — лучше посвятить время молитве и добрым делам.
Святитель Николай Чудотворец — скорый помощник в любых трудностях. В этот день особенно важно верить в чудо и творить добро!