Церковный праздник 11 августа 2025 — Рождество Николая Чудотворца: что нельзя делать, приметы, традиции

1 августа Русская Православная Церковь отмечает Рождество святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Этот праздник, хоть и менее известен, чем День памяти Николая Угодника (19 декабря и 22 мая), имеет глубокое духовное значение.