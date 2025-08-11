Администрация Иркутска опубликовала одиннадцатую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Одиннадцатым гидом проекта стал блогер Илья Филиппенко. В своей серии, вышедшей 11 августа, он рассказал о памятнике русско-японской дружбы, которое в народе известно как «яйцо».
— В 1783 году японский корабль потерпел крушение у берегов России. И чтобы вернуться обратно на Родину, мореплавателям предстояло через Якутию прибыть в Иркутск. А памятник в честь этого события открыли лишь в 1994 году. С чем это связано, расскажет гид Илья Филиппенко, — пояснили в администрации.
Двенадцатая серия проекта выйдет уже завтра, 12 августа и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.