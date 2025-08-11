Администрация Иркутска опубликовала одиннадцатую серию проекта «ПроИркутск»

— В 1783 году японский корабль потерпел крушение у берегов России. И чтобы вернуться обратно на Родину, мореплавателям предстояло через Якутию прибыть в Иркутск. А памятник в честь этого события открыли лишь в 1994 году. С чем это связано, расскажет гид Илья Филиппенко, — пояснили в администрации.