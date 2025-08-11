Ричмонд
В РФ предложили создать платформу для связи органов власти, научных организаций и бизнесменов

В СФ хотят разработать «единое окно» для взаимодействия власти, науки и бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

В России могут разработать цифровую платформу для связи между органами государственной власти, научными организациями и бизнесменами. Такое «единое окно» позволит ускорить технологический прогресс. С таким заявлением выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Сенатор указал на потенциал программы. Он подчеркнул, что механизм станет «связующим звеном» между потребностями экономики и возможностями науки.

«Сегодня мы стоим перед необходимостью выстраивания системной модели координации между органами государственной власти, научными центрами, вузами и представителями сектора экономики», — пояснил Артем Шейкин.

В ГД между тем порекомендовали правительству страны включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Депутаты также посоветовали Минздраву установить диспансерное наблюдение за пациентами с соответствующим диагнозом.