В РФ предложили создать платформу для связи органов власти, научных организаций и бизнесменов

В России могут разработать цифровую платформу для связи между органами государственной власти, научными организациями и бизнесменами. Такое «единое окно» позволит ускорить технологический прогресс. С таким заявлением выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин в беседе с ТАСС.