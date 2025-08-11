Ричмонд
МЧС: на Камчатке за сутки было зафиксировано 54 афтершока

Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов.

Источник: Аргументы и факты

За последние сутки на Камчатке произошло свыше 50 афтершоков, при этом шесть толчков ощущались в населённых пунктах, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Интенсивность землетрясений колебалась от 2 до 4 баллов. За прошедшую неделю было зарегистрировано 359 афтершоков.

Кроме того, на Ключевском вулкане отмечен новый выброс пепла, из-за чего в Усть-Камчатском округе зафиксировано незначительное оседание вулканической пыли.

Ранее сообщалось, что активность вулкана Ключевская сопка на Камчатке несколько снизилась, однако извержение все еще продолжается.