Закон о запрете коммерческой деятельности на даче вступит в силу с 1 сентября

С 1 сентября текущего года в России вступает в силу закон, регулирующий использование дачных участков и вводящий некоторые запреты. Об этом рассказал адвокат Эрих Рат.
По его словам, закон запрещает использование дачных участков для коммерческой деятельности, включая размещение отелей, питомников, пасек, складов и других объектов коммерческого назначения.
Рат объяснил, что дачные участки изначально предназначались для личных нужд граждан, а не для ведения бизнеса. Закон не запрещает выращивание овощей и фруктов, а также разведение домашней птицы и скота для собственного потребления. Продажа этих товаров допускается только с участков площадью менее 50 соток и без использования наемного труда, передает aif.ru.
Юрист Давид Адамс сообщил, что за неоформленные в Росреестре постройки на дачных участках, такие как бани и сараи, предусмотрены штрафы. Помимо этого, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин ранее объяснил дачникам, чего нельзя строить вблизи забора.
После сезона дождей на дачах выросло много съедобных, на первый взгляд, грибов: лисички, белые, вешенки и многие другие. Можно ли их употреблять в пищу и что делать, если вдруг отравились, «Вечерняя Москва» разобралась в этом вопросе.