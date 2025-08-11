Закон о запрете коммерческой деятельности на даче вступит в силу с 1 сентября

Рат объяснил, что дачные участки изначально предназначались для личных нужд граждан, а не для ведения бизнеса. Закон не запрещает выращивание овощей и фруктов, а также разведение домашней птицы и скота для собственного потребления. Продажа этих товаров допускается только с участков площадью менее 50 соток и без использования наемного труда, передает aif.ru.